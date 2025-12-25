Завершився чотирирічний срок дисквалфікації російської фігуристки-допінгістки Валієвої
Вона мала стати найкращою фігуристкою світу
близько 2 годин тому
У 19-річної російської фігуристки Каміли Валієвої завершилася чотирирічна дискваліфікація, накладена за позитивну допінг-пробу з грудня 2021 року.
Строк дискваліфікації Валієвої закінчився 25 грудня 2025 року — рівно 4 роки з дати здачі проби з триметазидином. Результати стали відомі під час Олімпіади-2022 у Пекіні. Після судових розглядів CAS у січні 2024-го підтвердив 4-річне відсторонення, а Росія втратила золото командного турніру Ігор-2022.
Валієва повернулася до тренувань у жовтні 2025-го. Повернення фігуристки має статися наступного сезону.