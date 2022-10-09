«Аталанта» з Маліновським втратила очки, «Спеція» з Коваленком програла новачку

Після виходу українця бергамаски двічі пропустили

Фото - Удінезе

У дев'ятому турі італійської Серії А «Удінезе» зіграв унічию з «Аталантою». «Монца» обіграла «Спецію».

Бергамаски втратили перевагу в два м'ячі після виходу на 65-й хвилині півзахисника Руслана Маліновського. Героями господарів стали Деулофеу та Перес.

Хавбек Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі «Спеції». Проте голи Карлоса Аугусто та Марі принесли перемогу новачку Серії А. Обидва українці отримали оцінку 6.7 від SofaScore.

«Аталанта» набрала 21 очко та ризикує пропустити «Наполі» в одноосібні лідери. «Монца» обійшла «Спецію» на два пункти в боротьбі за виживання.

Серія А, 8 тур

«Монца» – «Спеція» 2:0

Голи: Карлос Аугусто, 32, Марі, 63

«Удінезе» – «Аталанта» 2:2

Голи: Деулофеу, 67, Перес, 78 – Лукман, 36, Муріель, 56 (пен.)

«Удінезе»: Сільвестрі, Ебосс, Бійол, Перес, Перейра (Ехізібуе, 87), Ловрич (Арслан, 59), Волас, Макенго (Самарджич, 59), Удогі, Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).

«Аталанта»: Спортьєлло, Околі, Демірал, Скальвіні (Руджері, 87), Гатебур, Копмейнерс, Де Рон, Мехле (Соппі, 79), Пашалич (Едерсон, 79), Лукман (Маліновський, 65), Муріель (Гейлунд, 65).

Попередження: Бійол, Ебоссе – Демірал, Лукман, Гатебур