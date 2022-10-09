«Челсі» переманив в команду скаута «Лейпцига»

Він отримав посаду в новій команді

«Челсі» переманив в команду директора «Лейпцига» Крістофера Вівеля.

Він покинув німецьку команду 7 жовтня. В «Челсі» він займе пост технічного директора, повідомляє The Telegraph.

Його завдання буде пошук молодих футболістів. Крім скаутингу він також буде займатися аналізом даних гравців.

При цьому залишається вакантною посада спортивного директора. Поки відповідну кандидатуру на цей пост не знайшли.

Раніше «Челсі» відмовив директор «Зальцбурга».