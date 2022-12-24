Маркевич: «Як «Дніпро-1» може мати зв'язок з «Дніпром»? Не знаю, як це можливо»
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Він став гравцем місцевого « Атлетіко »
Півзахисник Франсіско Ді Франко став гравцем «Атлетіко» Тукуман.
Про це повідомив сайт клубу. Контракт з аргентинцем підписаний на два роки.
Раніше він виступав за цю команду в оренді з «Дніпра-1». Але тепер став повноцінним гравцем команди. Ймовірно, гравець не став продовжувати контракт з українським клубом.
Його угода з «Дніпром-1» було розраховано до кінця 2022 року. За дніпрян він відіграв 54 гри.
Також він встиг відіграти за «Карпати».
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