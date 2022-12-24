« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину

Він став гравцем місцевого « Атлетіко »

Півзахисник Франсіско Ді Франко став гравцем «Атлетіко» Тукуман.

Про це повідомив сайт клубу. Контракт з аргентинцем підписаний на два роки.

Раніше він виступав за цю команду в оренді з «Дніпра-1». Але тепер став повноцінним гравцем команди. Ймовірно, гравець не став продовжувати контракт з українським клубом.

Його угода з «Дніпром-1» було розраховано до кінця 2022 року. За дніпрян він відіграв 54 гри.

Також він встиг відіграти за «Карпати».