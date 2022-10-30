«Лілль» тиснув, але програв «Ліону» в центральному матчі туру Ліги 1

Ляказетт скористався однією з нечисленних можливостей

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У 13-му турі французької Ліги 1 «Ліон» на своєму полі переграв «Лілль».

Підопічні Паулу Фонсеки виглядали краще за суперника за всіма основними показниками. Команда більше володіла м'ячем, більше та точніше била.

Однак під кінець гри рахунок відкрив Ляказетт. Його м'яч виявився єдиним у матчі.

«Ліон» набрав 20 очок і на відстань у два пункти наблизився до сьомого «Ліллю».

Ліга 1, 13 тур

«Ліон» – «Лілль» 1:0

Гол: Ляказетт, 74

«Ліон»: Антоні Лопеш, Гюсто, Боатенг, Да Сільва (Лепенан, 46), Лукеба, Тальяфіко, Тіаго Мендес, Ауар (Рен-Аделаїд, 66), Какре (Февр, 72), Ляказетт (Шеркі, 87), Дембеле (Токо-Екамбі, 66).

«Лілль»: Шевальє, Діакіте, Фонте, Тіагу Джало (Зедадка, 86), Ісмаїлі (Алессандро, 46), Кабелла, Андре, Андре Гомеш (Байо, 86), Гомес (Бамба, 70), Веа (Унас, 70) , Девід.

Попередження: Да Сільва, Лепенан, Лукеба – Девід