Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 1 листопада, в 16-му турі української Другої ліги.

У групі А Лісне на виїзді здолало Реал Фарму: Грищенко відкрив рахунок на 23-й хвилині, а після того як Гайваненко відновив паритет, гості дотиснули суперника завдяки влучним ударам Вікентія Волошина на 73-й і Юшка на 82-й. Лісне після вильоту з Кубка України вирушило на матч із заявкою лише з 13 гравців, без Дениса Гармаша, зате із Сергієм Рибалком у стартовому складі. Відбулася лише одна заміна.

Полісся-2 зіграло внічию із Самбором-Нивою-2. Поєдинок у групі А минув без голів і справді гострих моментів, тож команди розійшлися нульовим миром.

Чайка поділила очки з Колосом-2 у групі Б. Гості повели на 24-й хвилині після точного удару Артема Недолі, однак борщагівці відігралися наприкінці – на 84-й хвилині Вечурко встановив остаточний паритет.

У групі А продовжує лідирувати Полісся-2 (29 очок), тоді як у Куликова-Білки (26) ще два матчі в запасі; Самбір-Нива-2 (25) випереджає Лісне (24). У групі Б Локомотив (29 очок) уже цього туру може максимально скоротити відставання від Колоса-2 (33), тоді як Чайка (24) поки що п’ята.

Друга ліга, 16-й тур

Група А

Реал Фарма – Лісне 1:3

Голи: Гайваненко, 58 – Грищенко, 23, Вікентій Волошин, 73, Юшко, 82

Полісся-2 – Самбір-Нива-2 0:0

Група Б

Чайка – Колос-2 1:1

Голи: Вечурко, 84 – Недоля Артем, 24