18 років тому Шевченко виграв «Золотий м'яч»

18 років тому форвард «Мілана» і збірної України Андрій Шевченко отримав «Золотий м'яч».

Йому вручили його за сезон 2003/04. За його підсумками він став чемпіоном Італії і кращим бомбардиром Серії А. Українець забив 24 голи.

Sheva adds the prestigious Ballon d'Or to his glorious trophy cabinet



Un 2004 fantastico vale, per @Jksheva7, Un Pallone d'Oro #OnThisDay #SempreMilan pic.twitter.com/bTnu1q4AL7