Російський коментатор звернувся до Шевченка: «Коли все це закінчиться, я буду мріяти про те, щоб обійняти тебе»
23 роки тому Шевченко забив свій знаменитий гол збірній росії
Україна вийшла в плей-офф відбору Євро-2000
09 жовтня 13:07
Рівно 23 роки тому стався знаменитий матч між збірними росії та України у відборі на Євро-2000.
Тоді в москві на стадіоні «лужнікі» Україна вирвала не тільки нічию у росії, а й путівку в плей-офф відбору, зайнявши в групі 2-е місце.
Нічию приніс гол Андрія Шевченка зі штрафного. Не обійшлося без помилки воротаря росії олександра філімонова.
У плей-офф Україна не змогла пройти Словенію і не вийшла на чемпіонат Європи.
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