23 роки тому Шевченко забив свій знаменитий гол збірній росії

Україна вийшла в плей-офф відбору Євро-2000

Рівно 23 роки тому стався знаменитий матч між збірними росії та України у відборі на Євро-2000.

Тоді в москві на стадіоні «лужнікі» Україна вирвала не тільки нічию у росії, а й путівку в плей-офф відбору, зайнявши в групі 2-е місце.

Нічию приніс гол Андрія Шевченка зі штрафного. Не обійшлося без помилки воротаря росії олександра філімонова.

У плей-офф Україна не змогла пройти Словенію і не вийшла на чемпіонат Європи.