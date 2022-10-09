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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

23 роки тому Шевченко забив свій знаменитий гол збірній росії

Україна вийшла в плей-офф відбору Євро-2000
Футбол Збірна України
09 жовтня 13:07
23 роки тому Шевченко забив свій знаменитий гол збірній росії

Рівно 23 роки тому стався знаменитий матч між збірними росії та України у відборі на Євро-2000.

Тоді в москві на стадіоні «лужнікі» Україна вирвала не тільки нічию у росії, а й путівку в плей-офф відбору, зайнявши в групі 2-е місце.

Нічию приніс гол Андрія Шевченка зі штрафного. Не обійшлося без помилки воротаря росії олександра філімонова.

У плей-офф Україна не змогла пройти Словенію і не вийшла на чемпіонат Європи.

Андрій Усмонов
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Теги

Андрій Шевченко збірна України (футбол) збірна Росії (футбол)

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