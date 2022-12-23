26-річний воротар «Інтера» завершив кар'єру в національній збірній

26-річний голкіпер Інтера Андре Онана завершив кар'єру в збірній Камеруну, про що повідомив у своєму Twitter.

Камерун – вічний, як і моя любов до національної команди і до наших уболівальників, які підтримували нас, яким би важким не був момент. Мої почуття ніколи не зміняться. Моє камерунське серце буде битися, де б я не був. Я завжди буду боротися за те, щоб прославляти Камерун