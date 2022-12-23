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26-річний воротар «Інтера» завершив кар'єру в національній збірній

Онана виступав за Камерун
Футбол У світі
23 грудня 12:28
26-річний воротар «Інтера» завершив кар'єру в національній збірній

26-річний голкіпер Інтера Андре Онана завершив кар'єру в збірній Камеруну, про що повідомив у своєму Twitter.

Кожна історія, якою б прекрасною вона не була, має кінець. І моя історія зі збірною Камеруну підійшла до кінця. Гравці приходять і йдуть, імена швидкоплинні, але Камерун важливіше будь-якої людини або футболіста.

Камерун – вічний, як і моя любов до національної команди і до наших уболівальників, які підтримували нас, яким би важким не був момент. Мої почуття ніколи не зміняться. Моє камерунське серце буде битися, де б я не був. Я завжди буду боротися за те, щоб прославляти Камерун

У Онана трапився конфлікт з тренерським штабом команди, і воротар покинув збірну Камеруну після 1-го туру ЧС-2022.

Камерун на ЧС-2022 в групі з Бразилією, Швейцарією і Сербією зайняв 3 місце.

Петро Приходько
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Теги

Андре Онана збірна Камеруну (футбол)

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