Півзахисник Камеруну, який грав в бутсах з прапором росії: «Мені погрожували, хіба я зробив щось погане?»
26-річний воротар «Інтера» завершив кар'єру в національній збірній
Онана виступав за Камерун
26-річний голкіпер Інтера Андре Онана завершив кар'єру в збірній Камеруну, про що повідомив у своєму Twitter.
Кожна історія, якою б прекрасною вона не була, має кінець. І моя історія зі збірною Камеруну підійшла до кінця. Гравці приходять і йдуть, імена швидкоплинні, але Камерун важливіше будь-якої людини або футболіста.
Камерун – вічний, як і моя любов до національної команди і до наших уболівальників, які підтримували нас, яким би важким не був момент. Мої почуття ніколи не зміняться. Моє камерунське серце буде битися, де б я не був. Я завжди буду боротися за те, щоб прославляти Камерун
У Онана трапився конфлікт з тренерським штабом команди, і воротар покинув збірну Камеруну після 1-го туру ЧС-2022.
Камерун на ЧС-2022 в групі з Бразилією, Швейцарією і Сербією зайняв 3 місце.