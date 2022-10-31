27 гравців «Шахтаря» прибули на вирішальний матч за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів

Відомо, кому Йовічевіч довірив місце в делегації команди перед грою з «Ляйпціґом»

Фото - ФК Шахтар Донецький «Шахтар» проведе заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ляйпціґу». 2 листопада команди розіграють путівку до плей-оф. Головний тренер «гірників» Ігор Йовічевіч узяв із собою на гру, в якій команду влаштує лише перемога, 27 футболістів. Як і раніше, не можуть допомогти команді травмовані захисник Віктор Корнієнко і вінгер Мар'ян Швед. Голкіпери: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков За вирішальною грою Ліги чемпіонів можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу «Шахтар» – «Ляйпціґ». Початок – о 19:45.