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30-річний Маріо Гетце приєднався до переможця Ліги Європи

Півзахисник підписав контракт з «Айнтрахтом»
Футбол Бундесліга
22:21
30-річний Маріо Гетце приєднався до переможця Ліги Європи

німецький півзахисник Маріо Гетце підписав контракт з «Айнтрахтом», повідомляє прес-служба клубу.

30-річний Гетце підписав контракт з «Айнтрахтом» на 3 року, ПСВ отримав за гравця 5 мільйонів євро.

Гетце в минулому сезоні в складі ПСВ забив 12 м'ячів і зробив 11 ассістов в 52 матчах. Півзахисник виступав за ПСВ з 2020-го року.

Нагадаємо, «Айнтрахт» виграв Лігу Європи в минулому сезоні.

Петро Приходько
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Маріо Гетце Айнтрахт

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