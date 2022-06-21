«Реал» побореться з «Айнтрахтом» за Суперкубок UEFA на «Олімпійському»
30-річний Маріо Гетце приєднався до переможця Ліги Європи
Півзахисник підписав контракт з «Айнтрахтом»
22:21
німецький півзахисник Маріо Гетце підписав контракт з «Айнтрахтом», повідомляє прес-служба клубу.
30-річний Гетце підписав контракт з «Айнтрахтом» на 3 року, ПСВ отримав за гравця 5 мільйонів євро.
Гетце в минулому сезоні в складі ПСВ забив 12 м'ячів і зробив 11 ассістов в 52 матчах. Півзахисник виступав за ПСВ з 2020-го року.
Нагадаємо, «Айнтрахт» виграв Лігу Європи в минулому сезоні.
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