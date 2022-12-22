31-річний хавбек Челсі відповів на питання про своє майбутнє

Хавбек Челсі Жоржіньо заявив, що не хоче залишати клуб. Його цитує ВВС.

Мені потрібно думати про перемогу в іграх, в іншому випадку це проблема.

Я буду зосереджуватися на кожній наступній грі, а потім подивимося, що станеться. Але зараз я думаю про Челсі і намагаюся виграти з ним якомога більше.