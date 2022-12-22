Захисник «Челсі» отримав травму коліна. Він перейшов влітку за 80 мільйонів фунтів
31-річний хавбек Челсі відповів на питання про своє майбутнє
Жоржіньо хоче залишитися в Лондоні
22 грудня 14:40
Хавбек Челсі Жоржіньо заявив, що не хоче залишати клуб. Його цитує ВВС.
Звісно, я хочу залишитися, я люблю Челсі. Справа в тому, що я не збираюся думати про це зараз
Мені потрібно думати про перемогу в іграх, в іншому випадку це проблема.
Я буду зосереджуватися на кожній наступній грі, а потім подивимося, що станеться. Але зараз я думаю про Челсі і намагаюся виграти з ним якомога більше.
Контракт Жоржіньо з Челсі розрахований до літа 2023 року.
Раніше Жоржіньо заявив, що йому було нецікаво дивитися матчі ЧС-2022.
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