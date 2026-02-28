Павло Василенко

Атлетіко активно готується до літньої перебудови та вже визначив одну з головних трансферних цілей. У фокусі «матрацників» – 20-річний півзахисник Брюгге Александар Станкович, який проводить проривний сезон у Бельгії. За інформацією іспанських ЗМІ, клуб готовий викласти за серба до 40 мільйонів євро.

Очікується, що склад команди зазнає суттєвих змін. Під питанням майбутнє Хуліан Альварес, який привернув увагу кількох топклубів Європи. Водночас у мадридському клубі розуміють: підсилення потрібне не лише в атаці, а й у центрі поля.

Станкович у нинішньому сезоні став ключовою фігурою Брюгге: 41 матч, сім голів і п’ять результативних передач – солідний доробок для опорного хавбека. Його впевнена гра та універсальність зробили його одним із найперспективніших молодих футболістів регіону.

Втім, конкуренція за підпис обіцяє бути серйозною. Серед претендентів називають і Інтер, для якого історія має особливий підтекст: батько гравця, Деян Станкович, був зіркою нерадзуррі. Ба більше, міланці мають право першочергового викупу, що може зробити їх фаворитами в цій трансферній гонці. Літо обіцяє бути гарячим.