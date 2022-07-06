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40-річний Ібрагімович домовився про продовження контракту з «Міланом»

Форвард буде радувати нас як мінімум ще рік
Футбол Серія А
12:33
40-річний Ібрагімович домовився про продовження контракту з «Міланом»

40 - річний нападник «Мілана» златан Ібрагімович домовився про продовження контракту з клубом, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, Ібрагімович продовжить угоду з «россонері» ще на один сезон – до червня 2023 - го. Відзначимо, що «Мілан» офіційно оголосить про це в найближчі дні.

Зараз Ібрагімович лікується від травми коліна, він пропустить ще 7 - 8 місяців.

У минулому сезоні Серії А Ібрагімович забив 8 м'ячів в 23 матчах і виграв з «Міланом» чемпіонат. А під час святкування чемпіонства закурив сигару прямо перед фанатами.

Петро Приходько
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Златан Ібрагімович Мілан

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