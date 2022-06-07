40-річний Ібрагімович готовий на зниження зарплати заради того, щоб залишитися в «Мілані»

Златан хоче продовжувати грати в футбол

Нападаючий «Мілана» златан Ібрагімович згоден на зниження зарплати в італійському клубі, повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо в своєму Twitter.

За його інформацією, прямо зараз 40-річний Ібрагімович проводить переговори з «Міланом» про продовження контракту ще на один сезон. Чинна угода гравця з клубом закінчується в кінці червня.

У минулому сезоні Серії А Ібрагімович забив 8 м'ячів в 23 матчах і виграв з «Міланом» чемпіонат. А під час святкування чемпіонства закурив сигару прямо перед фанатами.