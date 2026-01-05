Павло Василенко

Бразильські ЗМІ повідомляють про сенсаційну пропозицію, яку Атлетіко Мінейро зробив своєму головному символу останніх років – Халку. Угода настільки незвична, що в неї важко повірити, однак має чітку умову: 39-річний нападник повинен залишитися в клубі до завершення професійної кар’єри.

У липні Халку виповниться 40 років, але про завершення виступів він навіть не замислюється. Керівництво Атлетіко Мінейро також зацікавлене в тому, щоб легендарний форвард продовжував грати, тим паче що його чинний контракт діє ще один сезон. Попри інтерес з боку Флуміненсе, який прагне здійснити гучне підписання та паралельно веде переговори щодо Гільєрме Арани, Атлетіко Мінейро вирішив піти ва-банк.

За інформацією журналіста Гільєрме Фроссарда з Canal do Frossard, Халк отримав комплексну та довгострокову пропозицію, яка може остаточно схилити його до того, щоб завершити кар’єру саме в Атлетіко. Згідно з нею, після прощання з футболом нападник отримає частку акцій клубу та стане одним із його акціонерів.

Та це ще не все. Клуб також планує зняти документальний фільм про кар’єру Халка, а біля стадіону має з’явитися пам’ятник на його честь. Таким чином Атлетіко Мінейро хоче закарбувати ім’я форварда в історії не лише статистикою, а й символами.

Очікується, що остаточне рішення Халк ухвалить не раніше вівторка. За словами Фроссарда, гравець був приємно вражений пропозицією, і шанси на його відмову від переходу до Флуміненсе виглядають дуже високими. Хоча в контракті нападника є пункт про можливий відхід, переконати його змінити клуб наразі буде надзвичайно складно.