Павло Василенко

Граючи у дорослий футбол ще в ті часи, коли більшість сучасних професіоналів навіть не народилися, Кадзуйосі Міура продовжує дивувати футбольний світ. Легендарний японець, відомий як «Король Казу», не збирається завершувати кар’єру навіть у 58 років.

Досвідчений нападник найближчим часом приєднається до клубу Фукусіма Юнайтед на правах оренди. Минулого сезону Міура виступав за Атлетіко Судзука. Майбутній сезон стане для нього вже 41-м у статусі професійного футболіста.

Офіційного підтвердження трансферу поки немає, однак традиційно про перехід Міури оголошують 11 січня об 11:11 – разом із номером на його футболці, що давно стало своєрідною візитівкою легенди.

У лютому «Королю Казу» виповниться 59 років. У минулому сезоні він провів сім матчів за Судзуку. Свою професійну кар’єру Міура розпочав ще у 1986 році, дебютувавши у складі бразильського Сантоса. За свою довгу кар’єру він також виступав у клубах Італії, Хорватії, Австралії та Португалії.

У 1990-х роках Міура став однією з ключових постатей азійського футболу та відіграв важливу роль у популяризації гри в Японії після створення професійної Джей-ліги у 1993 році.

За національну збірну Японії він дебютував у 1990 році, провів 89 матчів і забив 55 голів. Попри значний внесок у кваліфікацію – зокрема 14 забитих м’ячів у відборі – Міура так і не поїхав на чемпіонат світу 1998 року, спостерігаючи за дебютом Японії на мундіалі лише з трибун.