5/7 матчів без перемог. Новачок УПЛ шокував Шахтар, продовживши кризу «гірників» (Відео)
Команда Арди Турана демонструє невдалий відрізок сезону
У 13-му турі української Прем'єр-ліги Шахтар втратив очки у матчі проти Лівого Берега. Зустріч у Львові завершилася внічию 1:1: «гірники» пропустили в першому таймі, а після перерви відігралися завдяки голу Аліссона.
На початку поєдинку донецька команда створила кілька моментів, однак першими м’яч у сітку відправили кияни. Після удару Волошина з-за меж штрафного майданчика Дмитро Різник відбив м’яч перед собою, а Квасниця встиг на добивання. Втім, гол скасували через фол Волошина проти Криськіва в центрі поля під час розвитку атаки.
Шахтар недовго зберігав свої ворота недоторканими. Уже в наступній атаці Лівий Берег таки вийшов уперед: після удару Воробчака з лівого боку штрафного та рикошету від Криськіва м’яч залетів у дальній верхній кут.
До перерви «гірникам» було складно знайти шлях до воріт суперника. Один із шансів зрівняти рахунок донеччани отримали наприкінці тайму, коли Очеретько пробив у ближній кут після передачі Невертона. Голкіпер Лівого Берега Ігнатенко зреагував на удар.
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Під час перерви головний тренер Шахтаря Арда Туран провів одразу чотири заміни. Однак перший момент після поновлення гри створили гості – Різник забрав м’яч після дальнього удару Волошина.
Згодом донеччани додали в атаці та кілька разів перевірили воротаря Лівого Берега. Ігнатенко дістав м’яч з-під поперечини після дальнього удару Матвієнка, а також відреагував на спробу Аліссона з правого флангу.
Утім, зупинити наступну атаку Шахтаря киянам не вдалося. Азеведо прострілив із лівого флангу на дальню стійку, де Аліссон завершив передачу ударом у порожні ворота – 1:1.
До завершення зустрічі Ігнатенко ще парирував удари Аліссона та Азеведо. А в компенсований час «гірники» не змогли створити особливої гостроти, тож вирвати перемогу їм не вдалося. «Гірники» втратили очки у п'ятому з останніх семи матчів, довівши, що важко клубам входити у гру після міжнародної паузи.
Шахтар втратив очки вп’яте в останніх семи матчах. Після нічиєї донеччани мають 30 балів і випереджають Полісся на два очки. Водночас житомирська команда має два матчі в запасі. Лівий Берег набрав десять залікових пунктів і піднявся на сходинку із відповідною цифрою.
УПЛ, 13-й тур
Шахтар – Лівий Берег 1:1
Голи: Аліссон, 61 – Воробчак, 19
Шахтар: Різник, Азаров (Траоре, 79), Маттурро (Матвієнко, 46), Бондар, Караваєв (Педро Енріке, 46), Карвалью, Криськів (Марлон Гомес, 46), Очеретько, Невертон, Мейрелліш, Лукас Феррейра (Аліссон, 46).
Лівий Берег: Ігнатенко, Сіднней, В. Бондаренко, Якимів, Соколов, Челядін (Банада, 81), Криворучко, Квасниця (Бонсу, 46), В. Волошин, Воробчак (Шастал, 89), Малік (Венделл, 46; Коваленко, 77).
Попередження: В. Волошин, 16, Криворучко, 34, Сіднней, 90+2
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