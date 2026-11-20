Сергій Разумовський

У 13-му турі української Прем'єр-ліги Шахтар втратив очки у матчі проти Лівого Берега. Зустріч у Львові завершилася внічию 1:1: «гірники» пропустили в першому таймі, а після перерви відігралися завдяки голу Аліссона.

На початку поєдинку донецька команда створила кілька моментів, однак першими м’яч у сітку відправили кияни. Після удару Волошина з-за меж штрафного майданчика Дмитро Різник відбив м’яч перед собою, а Квасниця встиг на добивання. Втім, гол скасували через фол Волошина проти Криськіва в центрі поля під час розвитку атаки.

Шахтар недовго зберігав свої ворота недоторканими. Уже в наступній атаці Лівий Берег таки вийшов уперед: після удару Воробчака з лівого боку штрафного та рикошету від Криськіва м’яч залетів у дальній верхній кут.

До перерви «гірникам» було складно знайти шлях до воріт суперника. Один із шансів зрівняти рахунок донеччани отримали наприкінці тайму, коли Очеретько пробив у ближній кут після передачі Невертона. Голкіпер Лівого Берега Ігнатенко зреагував на удар.