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А чи варто критикувати «Динамо»? «Ренн» здобув п'яту перемогу поспіль і увійшов до трійки лідерів Ліги 1

«Лор'ян» пропустив конкурента вперед, ближче підібрався і «Монако»
Футбол Ліга 1
30 жовтня 20:32
А чи варто критикувати «Динамо»? «Ренн» здобув п'яту перемогу поспіль і увійшов до трійки лідерів Ліги 1
Фото - AFP

У 13-му турі французької Ліги 1 «Ренн» розгромив «Монпельє», «Монако» переграв «Анже», а «Лор'ян» поступився «Ніцці>.

Підопічні Бруно Женезьо не лише успішно виступають у групі Ліги Європи з «Динамо». У чемпіонаті команда здобула п'яту перемогу поспіль.

Їх конкурент «Лор'ян» несподівано поступився «Ніцці», ведучи по ходу зустрічі. «Монегаски» двічі у другому таймі забили останній команді.

«Лор'ян» пропустив «Ренн» до трійки лідерів. «Монако» відстає від обох команд на три очки.

Ліга 1, 13 тур

«Ренн» – «Монпельє» 3:0

Голи: Терр'є, 15, Калімуендо, 23, Гуїрі, 85

«Монако» – «Анже» 2:0

Голи: Емболо, 54, головін, 70

«Лор'ян» – «Ніцца» 1:2

Голи: Уаттара, 18 – Аталь, 61, Лаборд, 69

Сергій Стаднюк
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Теги

Ренн Монако Ніцца Анже Монпельє (футбол) Лорьян

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