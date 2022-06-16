Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:00
Телемагазин
11:25
Легка атлетика. Меморіал Дем'янюка. Львів. Чоловіки

А про прокляття вони чули? Аналітики назвали головного фаворита чемпіонату світу

Три команди не мають шансів взагалі
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:25
А про прокляття вони чули? Аналітики назвали головного фаворита чемпіонату світу

Збірну Францію назвали головним фаворитом на перемогу на чемпіонаті світу-2022. Підрахунками займалися theanalyst.com.

Французи – чинні чемпіони світу і, цікаво що на останніх трьох мундіалях чинні чемпіони не виходили навіть з групи: Італія, Іспанія та Німеччина.

Також серед фаворитів перебувають Бразилія та Іспанія.

Цікаво, що три збірні зовсім не мають шансів виграти чемпіонат світу – 0%. Це Камерун, Саудівська Аравія та Коста-Рика.

Чинні чемпіони Європи Італія також не мають шансів виграти цей ЧС. Все просто – вони не вийшли на другий мундіаль поспіль.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Максимов: «Скрипник у «Ворсклі» сам в усьому розбереться»
Максимов: «Скрипник у «Ворсклі» сам в усьому розбереться»
Українська Прем'єр-ліга
11:53
Б’єлса знайшов новий клуб після звільнення з «Лідсу»
Б’єлса знайшов новий клуб після звільнення з «Лідсу»
Прімера
10:56
А про прокляття вони чули? Аналітики назвали головного фаворита чемпіонату світу
А про прокляття вони чули? Аналітики назвали головного фаворита чемпіонату світу
Чемпіонат світу з футболу
10:25
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Збірна України
10:05
Один з найкращих центральних захисників в Європі хоче перейти в «Барселону»
Один з найкращих центральних захисників в Європі хоче перейти в «Барселону»
Прімера
09:19
«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» більше грошей за свого гравця
«Шахтар» вимагає від «Фіорентини» більше грошей за свого гравця
Українська Прем'єр-ліга
09:02
Гравець збірної України одружився вдруге
Гравець збірної України одружився вдруге
Українська Прем'єр-ліга
08:43
Моуріньо ледь не довів до сліз 16-річного гравця – сказав, що той грає, як лайно
Моуріньо ледь не довів до сліз 16-річного гравця – сказав, що той грає, як лайно
Англійська Прем'єр-ліга
08:31
Перес: «Мбаппе не зрадив мене. Але він говорив, що мріяв грати за «Реал»
Перес: «Мбаппе не зрадив мене. Але він говорив, що мріяв грати за «Реал»
Прімера
08:03
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини