А про прокляття вони чули? Аналітики назвали головного фаворита чемпіонату світу

Три команди не мають шансів взагалі

Збірну Францію назвали головним фаворитом на перемогу на чемпіонаті світу-2022. Підрахунками займалися theanalyst.com.

Французи – чинні чемпіони світу і, цікаво що на останніх трьох мундіалях чинні чемпіони не виходили навіть з групи: Італія, Іспанія та Німеччина.

Також серед фаворитів перебувають Бразилія та Іспанія.

Цікаво, що три збірні зовсім не мають шансів виграти чемпіонат світу – 0%. Це Камерун, Саудівська Аравія та Коста-Рика.

Чинні чемпіони Європи Італія також не мають шансів виграти цей ЧС. Все просто – вони не вийшли на другий мундіаль поспіль.