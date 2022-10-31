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А як же Мудрик? «Арсенал» стежить за талантом «Айнтрахта»
Лондонці будуть боротися за Ліндстрема
31 жовтня 08:10
«Арсеналу» цікавий півзахисник «Айнтрахта» Йеспер Ліндстрем.
Півзахисника вважають ідеальним посиленням команди взимку. Німці запросять за гравця 20 мільйонів євро, повідомляє Bild.
Датчанин непогано почав нинішньої сезон. На його рахунку п'ять голів і один асист в 11 матчах.
22-річний гравець проводить свій другий сезон в Німеччині. Влітку 2021-го року він перейшов з «Бронбю» за 8 мільйонів євро.
Відзначимо, що Ліндстрем виступає на позиції вінгера. На цю позицію «Арсеналу» цікавий також гравець «Шахтаря» Михайло Мудрик.
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