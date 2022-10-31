А як же Мудрик? «Арсенал» стежить за талантом «Айнтрахта»

Лондонці будуть боротися за Ліндстрема

«Арсеналу» цікавий півзахисник «Айнтрахта» Йеспер Ліндстрем.

Півзахисника вважають ідеальним посиленням команди взимку. Німці запросять за гравця 20 мільйонів євро, повідомляє Bild.

Датчанин непогано почав нинішньої сезон. На його рахунку п'ять голів і один асист в 11 матчах.

22-річний гравець проводить свій другий сезон в Німеччині. Влітку 2021-го року він перейшов з «Бронбю» за 8 мільйонів євро.

Відзначимо, що Ліндстрем виступає на позиції вінгера. На цю позицію «Арсеналу» цікавий також гравець «Шахтаря» Михайло Мудрик.