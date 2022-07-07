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Адебайор: «Мені шкода збірну росії і російських футболістів»

Екс-форвард «Арсеналу» – ватнік
Футбол У світі
17:59
Адебайор: «Мені шкода збірну росії і російських футболістів»

Колишній форвард «Арсеналу» Еммануель Адебайор вважає, що російські футболісти не заслужили відсторонення від FIFA.

— Звичайно, це нечесно. У цьому світі, на жаль, багато нечесно. Мені шкода збірну Росії і російських футболістів. Але що ми можемо зробити, щоб як - то змінити ситуацію? Нічого. Очевидно, треба дозволити РФС і FIFA вести діалог. Думаю, в який - то момент ви зможете прийти до хорошого рішення, яке звільнить Росію від бана. Російські гравці не роблять нічого поганого, вони ні в чому не винні. Вони просто хочуть виконувати свою роботу. Їм треба дозволити грати.

— Як довго це триватиме?

— Не знаю, це ж FIFA. Зараз ми просто молимося, щоб те, що відбувається швидше закінчилося і настав мир, в якому всі зможуть бути щасливі і насолоджуватися жізнью


Нагадаємо, головний тренер «Динамо» Мірча Луческу також проти того, щоб російських футболістів усували від міжнародних змагань.

Джерело: Tribuna Петро Приходько
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