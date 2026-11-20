УАФ систематично затягувала надання відповідей на запити моєї команди та приховувала від моїх адвокатів важливу інформацію й документи. Досі мені невідомо, чому вони так діяли.

Прикро, що УАФ обрала саме такий підхід до моєї справи й продовжує його дотримуватися. Мої адвокати перебувають на зв’язку з представниками УАФ.