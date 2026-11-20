Адвокати Мудрика після скандального інтерв'ю продовжують бути на зв'язку з представниками УАФ
Конфлікт буде налагоджено?
Вінгер Тоттенгема та збірної України Михайло Мудрик відреагував на заяву президента УАФ Андрія Шевченка, що пролунала після інтерв’ю футболіста журналісту Дмитру Гордону. За словами гравця, його адвокати продовжують спілкуватися з представниками асоціації. Вінгера цитує Tribuna.com.
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УАФ систематично затягувала надання відповідей на запити моєї команди та приховувала від моїх адвокатів важливу інформацію й документи. Досі мені невідомо, чому вони так діяли.
Прикро, що УАФ обрала саме такий підхід до моєї справи й продовжує його дотримуватися. Мої адвокати перебувають на зв’язку з представниками УАФ.
Раніше Шевченко закликав Мудрика надати докази тверджень, які той озвучив у своєму інтерв’ю. Якщо ж футболіст не зможе їх підтвердити, президент УАФ вважає, що йому слід вибачитися перед працівниками асоціації.
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