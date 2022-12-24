«Шахтар» ще може отримати хоч якісь гроші за Тете, на бразильця є два претенденти з АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Тете хоче грати в Англії
Півзахисник «Шахтаря» Тете може переїхати в АПЛ.
У хавбека погіршився стан в нинішній команді. Тренер «Ліона» Лоран Блан не розраховує на бразильця.
Через це, він попросив агентів знайти йому клуб в АПЛ і хоче перервати оренду в «Ліоні». Він хоче грати в Англії.
Тете був запропонований відразу чотирьом клубам. Це «Арсенал», «Вест Хем», «Ньюкасл» і «Тоттенхем», повідомляє 90min.com.
На його рахунку 13 матчів за «Ліон», п'ять голів і два асиста.