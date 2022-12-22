«Лео, безумовно, був і залишається найкращим». Агуеро порівняв Мессі і Роналду
Агуеро назвав європейську збірну, яка стане грізним суперником в найближчому майбутньому
Аргентинець розібрав гру двох команд
22 грудня 11:35
Колишній футболіст збірної Аргентини Серхіо Агуеро висловився про гру збірних Німеччини та Іспанії на ЧС-2022. Його цитує Stake.
Якщо вимірювати очікуваннями, можливо, Німеччина та Іспанія не використовували можливість.
Можливо, за різними обставинами. Німеччина завжди є великою силою і обов'язково почне період змін. Як сталося з нами і з Бразилією раніше.
Іспанія заклала фундамент для майбутнього. Вони поїхали на чемпіонат світу дуже молодий і дуже талановитою командою.
Вони скористаються цим досвідом і стануть грізним суперником в найближчому майбутньому
Німеччина не вийшла з групи на ЧС-2022, а Іспанія програла Марокко в 1/8 фіналу.
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