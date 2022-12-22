Агуеро назвав європейську збірну, яка стане грізним суперником в найближчому майбутньому

Колишній футболіст збірної Аргентини Серхіо Агуеро висловився про гру збірних Німеччини та Іспанії на ЧС-2022. Його цитує Stake.

Можливо, за різними обставинами. Німеччина завжди є великою силою і обов'язково почне період змін. Як сталося з нами і з Бразилією раніше.

Іспанія заклала фундамент для майбутнього. Вони поїхали на чемпіонат світу дуже молодий і дуже талановитою командою.

Вони скористаються цим досвідом і стануть грізним суперником в найближчому майбутньому