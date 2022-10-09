Не Лондон. «Шахтар» і «Динамо» визначили місце зустрічі
Ахметов і Палкін зустрілися з захисником «Азовсталі» Діановим
Йому вручили клубну футболку
09 жовтня 11:48
Президент і директор «Шахтаря» Рінат Ахметов і Сергій Палкін зустрілися із захисником «Азовсталі» і Маріуполя Михайлом Діановим.
Йому вручили іменну футболку з номером 36. Діанов є бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Сам військовий є уболівальником «Шахтаря».
«Історія Михайла - приклад неймовірної стійкості, безстрашності, хоробрості і віри в перемогу України. Упевнений, завдяки таким «сталевим» воїнам ми обов'язково повернемо Маріуполь і всі окуповані території.
Клуб робитиме все можливе, щоб Михайло Діанов відновився після отриманих поранень і повернувся до нормального життя».
Повідомлялося, що «Шахтар» оплатить лікування Діанова в США.
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