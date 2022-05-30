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Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку

На 99% вінгер не покине «Шахтар» у майбутнє трансферне вікно
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:34
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку
Михайло Мудрик / Фото - ФК Шахтар

Вінгер збірної України Михайло Мудрик не покине «Шахтар» влітку. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

За інформацією джерела, «гірники» з імовірністю в 99% не продадуть футболіста в майбутнє трансферне вікно. Відповідне рішення ухвалив президент донецький клубу Рінат Ахметов.

Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов медогляд для німецького «Байєра».

Сергій Стаднюк
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Теги

Михайло Мудрік Шахтар Донецьк Рінат Ахметов Байєр

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