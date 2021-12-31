Ахметов вибрав між достроковим чемпіонством «Шахтаря» і розв'язкою в останньому турі

«Гірники» йдуть з «Динамо» очко в очко

Рінат Ахметов / Фото - ФК Шахтар

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов в ефірі програми «Великий футбол» вибрав між достроковим чемпіонством своєї команди і розв'язкою в останньому турі УПЛ.

Мені б хотілося, щоб розв'язка була, напевно, в останньому турі і ми дізналися чемпіона. І щоб їм обов'язково був футбольний клуб «Шахтар».

Нервувати доведеться ще більше? Ну нічого, понервувати.

Раніше Ахметов розповів, що йому імпонує в Роберто Де Дзербі.