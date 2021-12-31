Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
23:00
live
Інформаційний марафон
00:55
Стронгмен. Чемпіонат України. 110кг

Ахметов вибрав між достроковим чемпіонством «Шахтаря» і розв'язкою в останньому турі

«Гірники» йдуть з «Динамо» очко в очко
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 грудня 2021р. 13:31
Ахметов вибрав між достроковим чемпіонством «Шахтаря» і розв'язкою в останньому турі
Рінат Ахметов / Фото - ФК Шахтар

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов в ефірі програми «Великий футбол» вибрав між достроковим чемпіонством своєї команди і розв'язкою в останньому турі УПЛ.

Мені б хотілося, щоб розв'язка була, напевно, в останньому турі і ми дізналися чемпіона. І щоб їм обов'язково був футбольний клуб «Шахтар».

Нервувати доведеться ще більше? Ну нічого, понервувати.

Раніше Ахметов розповів, що йому імпонує в Роберто Де Дзербі.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Рінат Ахметов Шахтар Донецьк Динамо Київ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
18 червня 20:59
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
18 червня 20:13
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 червня 19:24
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 червня 16:43
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 червня 16:14
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18 червня 14:41

Новини: Футбол

Відомо про дату трансферу Мане в «Баварію» та всі умови угоди
Відомо про дату трансферу Мане в «Баварію» та всі умови угоди
Бундесліга
18 червня 22:28
Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Ліга чемпіонов UEFA
18 червня 20:59
Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні
Наступного тижня відомий український клуб вирішить, чи грати в новому сезоні
Перша ліга
18 червня 20:38
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
18 червня 20:13
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
Збірна України
18 червня 19:46
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Українська Прем'єр-ліга
18 червня 19:24
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
Українські легіонери
18 червня 19:11
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
18 червня 18:01
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Українські легіонери
18 червня 17:03
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини