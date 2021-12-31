Ахметов розповів, що йому імпонує в Де Дзербі
Ахметов вибрав між достроковим чемпіонством «Шахтаря» і розв'язкою в останньому турі
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31 грудня 2021р. 13:31
Рінат Ахметов / Фото - ФК Шахтар
Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов в ефірі програми «Великий футбол» вибрав між достроковим чемпіонством своєї команди і розв'язкою в останньому турі УПЛ.
Мені б хотілося, щоб розв'язка була, напевно, в останньому турі і ми дізналися чемпіона. І щоб їм обов'язково був футбольний клуб «Шахтар».
Нервувати доведеться ще більше? Ну нічого, понервувати.
Раніше Ахметов розповів, що йому імпонує в Роберто Де Дзербі.
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