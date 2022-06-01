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Алаба: «Куртуа багато разів рятував наші задниці»
Захисник «Реалу» заявив, що це питання не лише фіналу з «Ліверпулем»
Центральний захисник «Реалу» Давид Алаба відмовився відповідати хто кращий в парі Куртуа-Ноєр, але дав зрозуміти, що вся команда вдячна Тібо:
Гравцем матчу проти «Ліверпулю» став Тібо Куртуа. Він кращий від Мануеля Ноєра?
Я не хочу нікого порівнювати. Те, чого досягнув Куртуа – це просто неймовірно. Він робить це впродовж всього сезону. Він багато разів рятував наші задниці.
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