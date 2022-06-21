Алієв: «За 30 км від москви живуть справжні бомжі»

Колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв в програмі «Профутбол» висловився про життя в росії.

Це дикуни, яким дали волю. Вони приїхали сюди і влаштували нам війну. Скільки у нас загинуло дітей. Ці тварюки дадуть відповідь за це.

Я народився і жив в Росії, але в Україні я живу 23 роки. Я вважаю себе українцем, я - справжній українець. Я став тим, ким я є, завдяки цій країні.

Там в РФ - жебраки люди. Там тільки крадуть, крадуть і крадуть. Ось ці дикуни сюди і приїхали, побачили цивілізацію. У 25 кілометрах від Києва люди живуть прекрасно, насолоджуються життям. А для них це було: «Як це так?» Сюди приїхали справжні дикуни і відморозки, разом з цим Путіним ».