«Так ми і роз***мо цих росіян». Алієв емоційно відреагував на перемогу України
Алієв: «За 30 км від москви живуть справжні бомжі»
Екс-гравець «Динамо» висловився про життя в терористичній росії
Колишній гравець «Динамо» Олександр Алієв в програмі «Профутбол» висловився про життя в росії.
«Я грав в Росії, я прекрасно знаю, які там міста живуть. Це Москва, Пітер і Краснодар. Од'їдяться від Москви на 30 кілометрів - там бомжі, справжні бомжі.
Це дикуни, яким дали волю. Вони приїхали сюди і влаштували нам війну. Скільки у нас загинуло дітей. Ці тварюки дадуть відповідь за це.
Я народився і жив в Росії, але в Україні я живу 23 роки. Я вважаю себе українцем, я - справжній українець. Я став тим, ким я є, завдяки цій країні.
Там в РФ - жебраки люди. Там тільки крадуть, крадуть і крадуть. Ось ці дикуни сюди і приїхали, побачили цивілізацію. У 25 кілометрах від Києва люди живуть прекрасно, насолоджуються життям. А для них це було: «Як це так?» Сюди приїхали справжні дикуни і відморозки, разом з цим Путіним ».
Раніше Алієв заявив, що готовий їхати в гарячі точки і воювати за Україну.
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