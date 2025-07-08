Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився про початок другої каденції на чолі россонері. Його слова наводить Football Italia.

Щоб досягти результатів, потрібно бути єдиним цілим, нести відповідальність перед таким великим клубом, як Мілан. Ми щодня спілкуємося з керівництвом, обговорюємо динаміку. Сьогодні вранці провели перше тренування, вдень буде ще одне. Починається ця фантастична пригода: я дуже задоволений і сповнений ентузіазму. З великим натхненням я повернувся до Мілана.

Моя мета - створити умови для гравців, щоб вони могли демонструвати видатні результати. Клуб має бути єдиним цілим, підтримувати команду, і я впевнений, що так і буде. Склад Мілана дуже сильний, клуб стежить за всіма ситуаціями, і головне зараз - бути в найкращій формі до 31 серпня. Перші шість місяців важливі, щоб створити найкращі умови для того, щоб у березні боротися за цілі. Головна мета Мілана - повернутися до Ліги чемпіонів, тож у березні ми маємо бути на потрібних позиціях.

Я обрав Мілан, бо дуже прив’язаний до нього. Коли мені подзвонили Таре та Фурлані, я одразу з ними зустрівся, був сповнений ентузіазму, і за годину ми все вирішили, - розповів Аллегрі.