Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі оцінив кадровий потенціал перед початком передсезонки. Його слова наводить Football Italia.

Я дуже радий, що Меньян вирішив залишитися, він один із найкращих воротарів Європи. Браво клубу, що його втримали. Леан - надзвичайний гравець. Я впевнений, що цей сезон буде чудовим від нього. Я вірю в нього, я переконаний. Він наближається до віку зрілості. Зазвичай найважливіші роки для гравця — від 26 до 30. Я думаю, що він став відповідальнішим, я зустрівся з ним сьогодні вранці і поговорив. Усі передумови для того, щоб він проявив себе, є.

Модрич доєднається до нас в серпні. Він – надзвичайний гравець, дуже важливий. У нас є Річчі, Модрич, Лофтус-Чік, Фофана, Бондо, Муса. Чудові футболісти. В центрі поля гратимуть троє – це можу точно сказати, - розповів Аллегрі.