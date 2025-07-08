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21 хвилину тому
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі оцінив кадровий потенціал перед початком передсезонки. Його слова наводить Football Italia.
Я дуже радий, що Меньян вирішив залишитися, він один із найкращих воротарів Європи. Браво клубу, що його втримали. Леан - надзвичайний гравець. Я впевнений, що цей сезон буде чудовим від нього. Я вірю в нього, я переконаний. Він наближається до віку зрілості. Зазвичай найважливіші роки для гравця — від 26 до 30. Я думаю, що він став відповідальнішим, я зустрівся з ним сьогодні вранці і поговорив. Усі передумови для того, щоб він проявив себе, є.
Модрич доєднається до нас в серпні. Він – надзвичайний гравець, дуже важливий. У нас є Річчі, Модрич, Лофтус-Чік, Фофана, Бондо, Муса. Чудові футболісти. В центрі поля гратимуть троє – це можу точно сказати, - розповів Аллегрі.
Аллегрі вже очолював Мілан з 2010 по 2014 рік. У цей період він провів біля керма команди 178 матчів, вигравши чемпіонат країни та Суперкубок Італії. Пізніше, працюючи в Ювентусі, фахівець поповнив свій послужний список п'ятьма титулами чемпіона, п'ятьма Кубками та двома Суперкубками Італії.
У сезоні 2024/25 Мілан, під керівництвом Паулу Фонсеки і Сержіу Консейсана, що вже залишили свої посади, посів восьме місце в Серії А, заробивши 63 очки за підсумками 38 турів.