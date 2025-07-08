Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі проаналізував невдалу гру команди в попередньому сезоні. Його слова наводить Football Italia.

Футбол - складна річ. Простий приклад: я дивився Серію Б, і Спеція грала в плейоф із зовсім іншою командою, ніж та, що рік тому боролася за виживання. Не мені судити, що пішло не так у Мілані минулого сезону. Мілан виграв трофей, дійшов до фіналу Кубка Італії, показав чудові окремі матчі. Моя задача - взяти найкраще з минулого сезону.

Потенціал у команди є. Нам потрібно працювати разом - гравцям, клубу, всім у Міланелло, щоб досягти максимальних результатів. У Мілані завжди треба прагнути максимуму, ніколи не задовольнятися малим і працювати з повною віддачею. Особливо в чемпіонаті, де важлива стабільність, а не окремі матчі. Для результатів потрібна певна кількість очок, голи та якомога менше пропущених м’ячів. Різниця голів в італійському чемпіонаті завжди мала значення — мене цьому вчили змалку, - розповів Аллегрі.