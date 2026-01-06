Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка африканських націй збірна Алжиру в компенсований час дотиснула ДР Конго.

Матч вийшов максимально обережним і вперто не відкривався на гол упродовж основного часу, тож доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася вже в овертаймі. Коли здавалося, що справа йде до серії пенальті, Алжир дотиснув суперника: на 119-й хвилині Бульбіна забив вирішальний м’яч і приніс своїй збірній мінімальну перемогу 1:0 над ДР Конго.

Збірна Кот-д’Івуару оформила комфортний вихід у наступний раунд завдяки результативному першому тайму та контрольованому завершенню гри. Уже на 20-й хвилині рахунок відкрив Амад Діалло, а на 32-й Діоманде подвоїв перевагу, фактично знявши напругу ще до перерви. У другому таймі Буркіна-Фасо не зміг повернути інтригу, натомість Кот-д’Івуар поставив крапку на 87-й хвилині – Базумана Туре забив третій гол і зафіксував підсумкові 3:0.

Алжир і Кот-д'Івуар вийшов до чвертьфіналу КАН. Алжир зіграє з Нігерією, а Кот-д'Івуар – з Єгиптом.

Кубок африканських націй, 1/8 фіналу

Алжир – ДР Конго 1:0

Гол: Бульбіна, 119

Кот-д’Івуар – Буркіна-Фасо 3:0

Голи: Амад Діалло, 20, Діоманде, 32, Базумана Туре, 87