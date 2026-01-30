Сергій Разумовський

Володимир Маліцький, який раніше працював у структурах Полісся та Буковини, увійшов до тренерського штабу Динамо. Про це повідомив футбольний журналіст і коментатор Володимир Звєров.

За його інформацією, київський клуб підсилив штаб новим тренером-аналітиком. Маліцький має допомагати команді в підготовці до матчів через детальний розбір майбутніх суперників, а також займатиметься аналізом дій футболістів Динамо — як індивідуально, так і в межах командної гри.

Зазначається, що до переходу в Динамо фахівець працював у системі Буковини, а ще раніше був задіяний в академії Полісся. За наявними даними, Маліцький уже приєднався до київського клубу, тож його поява в штабі можна вважати додатковим кадровим підсиленням для команди Ігоря Костюка.

Раніше до тренерського штабу Ігоря Костюка в Динамо приєднався екстренер Полісся Федунов.