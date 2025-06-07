Анчелотті назвав причину, яка не дозволила Бразилії вразити ворота Еквадора
Італієць дебютував на чолі «селесао»
близько 13 годин тому
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті підбив підсумки матчу 15 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Еквадору (0:0). Його слова наводить Globo.
Думаю, умови були важкими, щоб показати злагоджену гру. Думаю, у другому таймі хороші моменти були у Віні та Каземіро. Так, в атаці ми могли зіграти краще, але потрібно враховувати і силу суперника. Еквадор, як і ми, провів хороший матч.
Вони добре оборонялися, і нам було складно знаходити простір між лініями. Було важко виходити в атаку, ми не завжди були на чистих м'ячах у фінальній третині. Не хочу виправдовуватися, але на такому полі грати було нелегко, - сказав Анчелотті.
Бразилія посідає четверте місце в турнірній таблиці південноамериканської кваліфікації ЧС з 22 очками.
11 червня Бразилія зіграє наступний матч відбору на Мундіаль проти Парагваю в Сан-Паулу на стадіоні клубу Корінтіанс (Neo Química).
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