Анчелотті назвав причину, яка не дозволила Бразилії вразити ворота Еквадора

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті підбив підсумки матчу 15 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Еквадору (0:0). Його слова наводить Globo.

Думаю, умови були важкими, щоб показати злагоджену гру. Думаю, у другому таймі хороші моменти були у Віні та Каземіро. Так, в атаці ми могли зіграти краще, але потрібно враховувати і силу суперника. Еквадор, як і ми, провів хороший матч.

Вони добре оборонялися, і нам було складно знаходити простір між лініями. Було важко виходити в атаку, ми не завжди були на чистих м'ячах у фінальній третині. Не хочу виправдовуватися, але на такому полі грати було нелегко, - сказав Анчелотті.