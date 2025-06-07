Анчелотті назвав причину, яка не дозволила Бразилії вразити ворота Еквадора

Італієць дебютував на чолі «селесао»


 

близько 13 годин тому

Фото: Getty Images
Карло Анчелотті / Фото - Getty Images

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті підбив підсумки матчу 15 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Еквадору (0:0). Його слова наводить Globo.

Думаю, умови були важкими, щоб показати злагоджену гру. Думаю, у другому таймі хороші моменти були у Віні та Каземіро. Так, в атаці ми могли зіграти краще, але потрібно враховувати і силу суперника. Еквадор, як і ми, провів хороший матч.

Вони добре оборонялися, і нам було складно знаходити простір між лініями. Було важко виходити в атаку, ми не завжди були на чистих м'ячах у фінальній третині. Не хочу виправдовуватися, але на такому полі грати було нелегко, - сказав Анчелотті.

Бразилія посідає четверте місце в турнірній таблиці південноамериканської кваліфікації ЧС з 22 очками.

11 червня Бразилія зіграє наступний матч відбору на Мундіаль проти Парагваю в Сан-Паулу на стадіоні клубу Корінтіанс (Neo Química).

Поділитись

БразиліяНовини Спортучемпіонат світу з футболу 2026збірна Бразилії (футбол)Карло Анчелотті