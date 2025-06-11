Головний тренер національної збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився враженнями після перемоги над Парагваєм у відбірному поєдинку до ЧС-2026. Мінімальна перемога з рахунком 1:0 принесла бразильцям довгоочікувану путівку на світову першість.

«Ми зіграли непоганий матч, особливо у першому таймі. Ми добре контролювали гру, хоча не завжди справа доходила до ударів. У другому таймі гра трохи ослабла, але загалом ми показали злагоджену командну гру, і це тішить.

Нам необхідно старанно працювати, оскільки до ЧС-2026 залишився лише рік. Важливо продемонструвати якісний футбол у двох матчах, що залишилися.

Вболівальники залишилися задоволені, і я хочу подякувати їм за підтримку. Ми всі щасливі, але тепер треба думати про майбутнє», — наводить слова Анчелотті Globo.