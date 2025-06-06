Анчелотті провів дебютний матч на чолі Бразилії

Еквадор в рамках 15 туру південноамериканського відбору на ЧС-2026 вдома приймав Бразилію (0:0).

Зустріч в Гуаякілі завершилась безгольовою нічиєю, проте запам'ятається дебютом на чолі «селесао» Карло Анчелотті. Перемога Бразилії в Еквадорі могла допомогти обійти суперника по таблиці.

Кваліфікація ЧС-2026. Південна Америка

Еквадор - Бразилія 0:0

Еквадор після матчу з Бразилією залишився другим в турнірній таблиці з 24 в активі. Бразилія - четверта з 22 балами.

11 червня Бразилія зіграє наступний матч відбору на Мундіаль проти Парагваю в Сан-Паулу на стадіоні клубу Корінтіанс (Neo Química). Еквадор того ж дня завітає в гості до Перу.