Анчелотті провів дебютний матч на чолі Бразилії
В рамках відбору ЧС-2026
близько 18 годин тому
Карло Анчелотті / Фото - Getty Images
Еквадор в рамках 15 туру південноамериканського відбору на ЧС-2026 вдома приймав Бразилію (0:0).
Зустріч в Гуаякілі завершилась безгольовою нічиєю, проте запам'ятається дебютом на чолі «селесао» Карло Анчелотті. Перемога Бразилії в Еквадорі могла допомогти обійти суперника по таблиці.
Кваліфікація ЧС-2026. Південна Америка
Еквадор - Бразилія 0:0
Еквадор після матчу з Бразилією залишився другим в турнірній таблиці з 24 в активі. Бразилія - четверта з 22 балами.
11 червня Бразилія зіграє наступний матч відбору на Мундіаль проти Парагваю в Сан-Паулу на стадіоні клубу Корінтіанс (Neo Química). Еквадор того ж дня завітає в гості до Перу.
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