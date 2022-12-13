Анчелотті: «Піке був одним з найкращих центральних захисників епохи»
Анчелотті вирішив залишитися в «Реалі», незважаючи на запрошення топ-збірної
Італійського коуча в Бразилії не буде
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не покине клуб, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Бразильська конфедерація футболу (CBF) запропонувала італійському наставнику роботу в національній збірній, але він відмовився.
Анчелотті зосереджений на роботі в Реалі і збирається до кінця відпрацювати контракт з клубом, який діє до 2024 року.
Бразильська конфедерація футболу звільнила Тіте з поста головного тренера команди після вильоту з ЧС-2022 в чвертьфіналі від Хорватії.
Раніше була інформація, що Бразильська конфедерація футболу також контактувала з Хосепом Гвардіолою.
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