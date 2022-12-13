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Анчелотті вирішив залишитися в «Реалі», незважаючи на запрошення топ-збірної

Італійського коуча в Бразилії не буде
Футбол Прімера
13 грудня 13:50
Анчелотті вирішив залишитися в «Реалі», незважаючи на запрошення топ-збірної

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті не покине клуб, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Бразильська конфедерація футболу (CBF) запропонувала італійському наставнику роботу в національній збірній, але він відмовився.

Анчелотті зосереджений на роботі в Реалі і збирається до кінця відпрацювати контракт з клубом, який діє до 2024 року.

Бразильська конфедерація футболу звільнила Тіте з поста головного тренера команди після вильоту з ЧС-2022 в чвертьфіналі від Хорватії.

Раніше була інформація, що Бразильська конфедерація футболу також контактувала з Хосепом Гвардіолою.

Петро Приходько
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Теги

Карло Анчелотті Реал Мадрид (футбол) збірна Бразилії (футбол)

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