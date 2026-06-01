Павло Василенко

Присутність Неймара у складі збірної Бразилії на чемпіонаті світу викликає багато ажіотажу. Головний тренер національної команди Карло Анчелотті пояснив, на якій позиції він бачить гравця Сантоса.

Неймар востаннє грав за національну збірну в жовтні 2023 року. Після цього він або відновлювався після травм, або шукав свою колишню форму.

Незважаючи на це, бразильські ЗМІ постійно запитували Анчелотті, чи бачить він 34-річного гравця у своєму складі. Італієць здався лише перед чемпіонатом світу.

Неймар зараз відновлюється після чергової травми. Через неї він пропустив товариський матч Бразилії проти Панами, який завершився з рахунком 6:2. Незважаючи на це, він все одно був головною темою пресконференції Анчелотті. Досвідченого тренера запитали, де він бачить цю зірку на полі.

«Неймар має грати на своїй позиції. Він не може бути вінгером. Він має грати в центрі поля – як атакуючий півзахисник або нападник . В останньому матчі на цих позиціях грали Вінісіус і Рафінья», – пояснив Анчелотті.

Збірна Бразилії проведе свій останній товариський матч перед чемпіонатом світу в суботу, зігравши з Єгиптом у Клівленді.

П'ятиразові чемпіони світу зіграють свій перший матч на чемпіонаті світу в ніч з 13 на 14 червня проти Марокко. Бразилія також зустрінеться на груповому етапі з Гаїті та Шотландією.