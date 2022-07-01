Анчелотті знайшов для Азара нову роль в «Реалі»

Кар'єра бельгійця в мадридському клубі – вкрай неуспішна

Головний тренер «Реала» Карло Анчелотті знайшов нову роль для вінгера команди Едена Азара, Повідомляє видання As.

За інформацією джерела, Анчелотті спробує використовувати бельгійця в ролі помилкової дев'ятки в тих матчах, коли Карім Бензема буде відпочивати. Це означає, що «Реал» в цих матчах буде виступати без номінального форварда. Стандартна позиція Азара – вінгер.

У минулому сезоні Азар провів лише 18 матчів з - за постійних травм.

Раніше Анчелотті заявив, що Азар входить в плани «Реала» на наступний сезон.