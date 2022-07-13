Англійський легіонер приєднався до «Руху», незважаючи на війну в Україні

В УПЛ з'явився ще один футболіст зі сталевим характером

Вів Соломон-Отабор / Фото - ФК Рух

Вінгер «Руху» Вів Соломон-Отабор повернувся до розташування команди. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Дуже радий повернутися в Україну. Минуло багато часу. У лютому, як і більшість легіонерів, я був змушений покинути Україну. Зараз я тут, я щасливий і хочу грати у футбол. Хочу нарешті дебютувати за «Рух», бути корисним на поле. Забивати голи, віддавати гольові передачі. Для цього зараз потрібно добре підготуватись до сезону, набрати кондиції, щоби показати весь свій потенціал

Нагадаємо, 26-річний англієць перейшов до «Руху» минулої зими. Проте йому так і не вдалося дебютувати за клуб через війну в Україні.