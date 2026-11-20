Сьогодні, 20 листопада, європейський футбол отримає нову порцію інтриги: у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії відбудеться жеребкування чвертьфіналу Ліги націй. Церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом, після чого вісім найсильніших збірних дізнаються своїх майбутніх суперників.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Серед сіяних опинилися Англія, Португалія, Франція та Німеччина. Їм протистоятимуть Іспанія, Норвегія, Бельгія та Нідерланди. Важлива деталь: команди, які вже зустрічалися на груповому етапі, не зможуть знову зіграти між собою у чвертьфіналі.

Перші поєдинки заплановані на 25–27 березня 2027 року, матчі-відповіді – на 28–30 березня. Сіяні збірні отримають перевагу домашнього поля у другій зустрічі. Переможці чвертьфіналів продовжать боротьбу за трофей у фінальній частині турніру, яка відбудеться в червні.

Крім того, сьогодні визначать пари плейоф за підвищення та збереження місця в Лігах А і B.

Жеребкування

Чвертьфінали Ліги націй

Сіяні: Франція, Німеччина, Англія, Португалія

Франція, Німеччина, Англія, Португалія Несіяні: Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія

Перехідний плейоф між Лігами A і B

Сіяні: Хорватія, Данія, Сербія, Уельс

Хорватія, Данія, Сербія, Уельс Несіяні: Словенія, Угорщина, Ірландія, Боснія і Герцеговина

Перехідний плейоф між Лігами B і C

Сіяні: Північна Македонія, Грузія, Ізраїль, Румунія

Північна Македонія, Грузія, Ізраїль, Румунія Несіяні: білорусь, Кіпр, Фарерські острови, Естонія

Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026