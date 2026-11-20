Англія, Франція, Німеччина та Португалія чекають на суперників. Сьогодні відбудеться жеребкування Ліги націй
Європейські гранди дізнаються свою долю
Сьогодні, 20 листопада, європейський футбол отримає нову порцію інтриги: у штаб-квартирі УЄФА у Швейцарії відбудеться жеребкування чвертьфіналу Ліги націй. Церемонія розпочнеться о 13:00 за київським часом, після чого вісім найсильніших збірних дізнаються своїх майбутніх суперників.
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Серед сіяних опинилися Англія, Португалія, Франція та Німеччина. Їм протистоятимуть Іспанія, Норвегія, Бельгія та Нідерланди. Важлива деталь: команди, які вже зустрічалися на груповому етапі, не зможуть знову зіграти між собою у чвертьфіналі.
Перші поєдинки заплановані на 25–27 березня 2027 року, матчі-відповіді – на 28–30 березня. Сіяні збірні отримають перевагу домашнього поля у другій зустрічі. Переможці чвертьфіналів продовжать боротьбу за трофей у фінальній частині турніру, яка відбудеться в червні.
Крім того, сьогодні визначать пари плейоф за підвищення та збереження місця в Лігах А і B.
Жеребкування
Чвертьфінали Ліги націй
- Сіяні: Франція, Німеччина, Англія, Португалія
- Несіяні: Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія
Перехідний плейоф між Лігами A і B
- Сіяні: Хорватія, Данія, Сербія, Уельс
- Несіяні: Словенія, Угорщина, Ірландія, Боснія і Герцеговина
Перехідний плейоф між Лігами B і C
- Сіяні: Північна Македонія, Грузія, Ізраїль, Румунія
- Несіяні: білорусь, Кіпр, Фарерські острови, Естонія
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