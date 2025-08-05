Павло Василенко

З кожною хвилиною шанси Моркема на виживання зменшуються. Їхня єдина надія – на відомого боксера.

Всього кілька років тому Моркем переживав найкращий період в історії клубу, граючи в Першій лізі та мріючи про вихід до Чемпіоншипу. З того часу багато що змінилося.

У 2023 році клуб вилетів до Другої ліги, а через два роки – до Національної ліги. Що ще гірше, через фінансові проблеми невідомо, чи зможе він нарешті взяти участь у змаганнях.

Клуб був дискваліфікований Англійською футбольною асоціацією за невиконання фінансових зобов'язань. Гравці та тренери залишаються без оплати. Перші три матчі нового сезону перенесено.

Остаточне рішення очікується 20 серпня. Якщо власник Джейсон Віттінгем не зможе погасити свої борги перед гравцями та тренерами до того часу, клуб, ймовірно, збанкрутує.

Незважаючи на це, Віттінгем відмовляється продавати клуб лондонській інвестиційній групі Panjab Warriors. Вболівальники сподіваються, що Тайсон Ф'юрі зможе переконати власника змінити свою думку.

У 2022 році зірка боксу заявив про свій намір інвестувати значні кошти в клуб. Зрештою, цього не сталося. Зараз, можливо, його останній шанс.

«Я думав про купівлю Моркема. Мені запропонували. Я володію всіма тренувальними базами та спортзалом. Можливо, я стану власником клубу», – сказав Ф'юр виданню talkSPORT.

Купівля клубу не буде величезною витратою для відомого боксера. Його статки оцінюються в 195 мільйонів фунтів стерлінгів. Моркем, з іншого боку, може коштувати вдесятеро менше.