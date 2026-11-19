Футбольна асоціація Англії розглядала можливість оскаржити право Джанні Інфантіно знову балотуватися на посаду президента ФІФА, однак вирішила не подавати позов. Як повідомляє BBC Sport, в організації дійшли висновку, що така юридична спроба не матиме успіху.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Водночас англійська асоціація підтвердила, що виступає проти переобрання чинного очільника ФІФА. На виборах, запланованих на березень 2027 року, FA підтримуватиме президента Федерації футболу Франції Філіппа Діалло.

Питання щодо кандидатури Інфантіно виникло через обмеження кількості президентських термінів у ФІФА. Правило, запроваджене після того, як він змінив на посаді Зеппа Блаттера, передбачає максимум три каденції.

Утім, у 2022 році Рада ФІФА вирішила не враховувати перший період роботи Інфантіно – з 2016 до 2019 року. Тоді функціонер завершував перерваний термін свого попередника, і саме це стало підставою для відповідного рішення. Тепер Інфантіно має намір знову взяти участь у виборах, хоча фактично претендує на четвертий період на чолі організації.

Раніше цього місяця правозахисна група Fair Square закликала FA звернутися до комітету з управління ФІФА із запитом про недопуск Інфантіно до виборів. Голова англійської асоціації Деббі Г’юїтт у відповіді повідомила, що організація детально вивчила питання, але визнала юридичне оскарження безперспективним.

Водночас Г’юїтт підтвердила, що FA не підтримує переобрання Інфантіно та має намір надати повну підтримку Діалло як пріоритетному кандидату від УЄФА.

У Fair Square розкритикували рішення асоціації не використовувати внутрішні механізми ФІФА для притягнення чинного президента до відповідальності. Представники групи закликали FA не закривати це питання, зокрема з огляду на те, що Г’юїтт входить до Ради ФІФА.

Раніше колишній голова комітету з управління ФІФА Мігель Мадуро заявляв, що національна асоціація або конфедерація може оскаржити допуск Інфантіно до виборів у Спортивному арбітражному суді. Водночас, на його думку, позиція європейських асоціацій ускладнилася після рішення президента УЄФА Александера Чеферіна також балотуватися на четвертий термін. У 2024 році Чеферін заявляв про намір залишити посаду.

ФІФА вже офіційно оголосила список кандидатів на президентські вибори. Окрім Інфантіно, на посаду претендують ще двоє функціонерів.