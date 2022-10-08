Анрі: «Бачив гри Мудрика за збірну України. Він вражає»

Екс-форвард «Арсеналу» і збірної Франції Тьєррі Анрі оцінив HITC гру півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика.

Я бачив, як він грав за збірну України, це було досить вражаюче. Мені подобається його прямота – якщо у нього є простір, він просто біжить на суперників.

Мені завжди подобається, як він грає один на один. Він хороший гравець. Його пов'язували з багатьма командами. Подивимося, чим все закінчиться».