Ще один іменитий топ-клуб цікавиться Мудриком
Анрі: «Бачив гри Мудрика за збірну України. Він вражає»
Легенда «Арсеналу» оцінив півзахисника «Шахтаря»
08 жовтня 20:26
Екс-форвард «Арсеналу» і збірної Франції Тьєррі Анрі оцінив HITC гру півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика.
«Коли ти граєш в Лізі чемпіонів, люди помітять тебе.
Я бачив, як він грав за збірну України, це було досить вражаюче. Мені подобається його прямота – якщо у нього є простір, він просто біжить на суперників.
Мені завжди подобається, як він грає один на один. Він хороший гравець. Його пов'язували з багатьма командами. Подивимося, чим все закінчиться».
Мудрика пов'язували з інтересом «Арсеналу».
«Шахтар» хоче 50 мільйонів євро за гравця.
Коментарі 0