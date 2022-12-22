Анрі – про Холанда: «В «Ман Сіті» у нього буде матч з шістьма голами»

Колишній нападник Тьєррі Анрі заявив Daily Mail, що вважає Ерлінга Холанда ідеальним нападаючим.

Я думаю, що в «Ман Сіті» у нього буде матч з шістьма голами, безумовно. Давайте враховувати, скільки моментів « городяни » створюють.

Заб'є він 50 голів за сезон? У чемпіонаті – немає, але за сезон – так.

Він форвард старої школи. Я б порівняв його з Ширером, з Лінекером, з Гердом Мюллером, з Паоло Россі, з Філіппо Індзагі».