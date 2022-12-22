Голанд: «Сподіваюся, мене з Мбаппе не будуть порівнювати, як Роналду з Мессі»
Анрі – про Холанда: «В «Ман Сіті» у нього буде матч з шістьма голами»
Екс-форвард вважає норвежця ідеальним нападаючим
22 грудня 21:28
Колишній нападник Тьєррі Анрі заявив Daily Mail, що вважає Ерлінга Холанда ідеальним нападаючим.
«Він новий представник старої школи нападників. Те, що він робить, – це робота, це професія. Він хоче тільки одного: забивати голи. І він робить це досконало.
Я думаю, що в «Ман Сіті» у нього буде матч з шістьма голами, безумовно. Давайте враховувати, скільки моментів « городяни » створюють.
Заб'є він 50 голів за сезон? У чемпіонаті – немає, але за сезон – так.
Він форвард старої школи. Я б порівняв його з Ширером, з Лінекером, з Гердом Мюллером, з Паоло Россі, з Філіппо Індзагі».
Холанд забив 18 голів в АПЛ в 13 матчах.
раніше форвард заявив, що рветься в гру.
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