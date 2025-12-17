Анрі увійшов в історію: легенді Арсенала вручали нагороду за всю кар’єру
Француз отримав почесне визнання
44 хвилини тому
Легенда лондонського Арсенала Тьєррі Анрі, якого вважають одним із найвидатніших гравців в історії Англійської Прем’єр-ліги, отримає нагороду BBC за життєві досягнення. Урочиста церемонія відбулася в Лондоні.
Минулого року таку ж відзнаку отримав британський велогонщик сер Марк Кавендіш. Серед попередніх лауреатів нагороди – Пеле, сер Боббі Чарльтон, сер Девід Бекхем (футбол), Біллі Джин Кінг (теніс), Дама Тані-Грей Томпсон і Дама Джессіка Енніс-Гілл (легка атлетика), а також сер Кріс Хой (трековий велоспорт).
Напередодні церемонії Анрі поділився емоціями від майбутнього визнання.
«Футбол дав мені все, і я віддав йому все. Бути визнаним і стати частиною історії цієї нагороди за життєві досягнення, а також залишити слід у серцях моїх уболівальників і товаришів по команді — це те, що я ніколи не сприйматиму як належне», – сказав француз.
Анрі забив 228 м’ячів у 377 матчах за Арсенал упродовж двох періодів виступів за клуб. У 2005 році він обійшов Яна Райта та став найкращим бомбардиром в історії «канонірів».
Разом з лондонським клубом Анрі двічі вигравав чемпіонат Англії, а також тричі ставав володарем Кубка Англії.
Поділитись