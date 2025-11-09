АПЛ. Астон Вілла та Форест синхронно потрощили опонентів
Результати 11 туру
В неділю відбулись ряд поєдинків 11 туру АПЛ, що передує паузі на матчі збірних.
Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка впорався з Лідсом. Астон Вілла вдома не помітила Борнмут.
В паралельному матчі Брайтон та Кристал Пелас поділили очки.
АПЛ. 11 тур
Астон Вілла - Борнмту 4:0
Голи: Буендія, 28, Онана, 40, Барклі, 77, Мален, 82
Ноттінгем Форест - Лідс 3:1
Голи: Сангаре, 15, Гіббс-Вайт, 68, Андерсон, 90+1 - Нмеча, 13
Кристал Пелас- Брайтон 0:0
