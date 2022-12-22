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АПЛ, Ліга 1 і МЛС запропонували впровадити тимчасові заміни. Названо умову їх застосування

Революційна зміна до правил покликана захистити здоров'я футболістів
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 грудня 17:12
АПЛ, Ліга 1 і МЛС запропонували впровадити тимчасові заміни. Названо умову їх застосування
Фото - Soccer 365

Англійська Прем'єр-ліга спільно з Лігою 1 і МЛС запропонували впровадити тимчасові заміни. Про це повідомляє Guardian.

Нововведення планується запустити вже з наступного сезону. Ліги звернулися до Ради Міжнародної футбольної асоціації (IFAB) з пропозицією протестувати нове правило вже влітку 2023 року.

Тимчасові заміни будуть застосовуватися за травм голови. Вони дозволять оперативно зробити обстеження гравця. Якщо не буде діагностовано струс мозку, футболіст зможе повернутися на поле.

Раніше повідомлялося, що захисник Олександр Зінченко зможе зіграти у першому матчі «Арсеналу» в АПЛ після перерви.

Сергій Стаднюк
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